Àpilẹ̀kọ yìí láti ọwọ́ Cali-Dibang Nshua jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìròyìn alákọlẹ́sẹẹsẹ Ìfihàn (Spotlight) Global Voices fún oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Nínú Ìfihàn yìí, a ní ète láti ṣàyẹ̀wò onírúurú ọ̀nà tí a lè gbà ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn, àwọn ọgbọ́n tí àwọn ìjọba máa ń lò láti sọ irú àwọn ìwọ́de bẹ́ẹ̀ di ohun tí kò bófin mu tàbí láti fòpin sí wọn, àti àjọṣe tó díjú tí ó wà láàárín ìwọ́de àtakò àti ètò ìṣèjọba tiwantiwa. O lè ṣe àtìlẹ́yìn fún iṣẹ́ ìròyìn yìí nípa ṣíṣe ìtọrẹ níbí.
Nínú oṣù kẹwàá ọdún 2020, ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà gba ojú títì kan láti béèrè fún ìfòpın sí ìwà àṣìlò agbára ti kò sí ẹlẹ́mùú tó lè mú mi tí àwọn ọlọ́pàá ń wù.
Ohun tí ó bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí i ìpolongo ìtako àjọ tí ó ń kojú Ìdigunjalè ìyẹn Special Anti-Robbery Squad (SARS) sún fẹ́rẹ́ di ohun tí apá ò ká mọ́. Àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò kàn béèrè fún ìfòpın sí ìwà ìṣi agbára lò àwọn ọlọ́pàá nìkan; wọ́n ń fi ìbánújẹ́ ọkàn ọlọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún àìrísẹ́, àìsí ààbò, ìṣàkóso ìjọba tí kò mọ́yán lórí, ìlekoko ọrọ̀-ajé, àti rírọ́ sẹ́yìn nínú ṣíṣe ètò ìjọba hàn.
Fún ìran tí wọ́n tí ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò fi bẹ́ẹ̀ kọbi ara sí ọ̀rọ̀ òṣèlú, #EndSARS jẹ́ àkókò ìtanijí.
Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọdún mẹ́fà, àbájáde rẹ̀ di ohun tí ó lọ́dìí òkòtó.
Àwọn ìfẹ̀hónúhàn náà fẹ òye àwọn ọ̀dọ́ mìíràn nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú lójú, ó sì fún wọn ní ìwúrí láti kópa tí ó pọ̀ nínú àwọn ètò ìdìbò, ìṣàkóso ìjọba, jíjàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn. Fún àwọn mìíràn, ìrírí yìí fa ìbẹ̀rù-bojo, àìfọkàntán, àti ìjákulẹ̀. Àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ sí òkèèrè ra ọjà, wọ́n ṣí lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn níbi tí wọ́n ti lérò wí pé ọjọ́-ọ̀la àwọn yóò suwọ̀n ju bí àwọn bá wà ní orílè-èdè wọn lọ.
Ètò kan náà tí ó wí fún àwọn ọ̀dọ́ orílè-èdè Nàìjíríà wí pé, “Ẹ ní láti kópa,” lè ti mú kí àwọn mìíràn máa ronú wí pé, “Mo ní láti bá ẹsẹ̀ mi sọ̀rọ̀.”
Bí Nàìjíríà ṣe ń súnmọ́ àkókò ètò ìdìbò gbogbogbò mìíràn ní ọdún 2027, ìbéèrè kì í ṣe ti kí ló ṣẹlẹ̀ ní ìgbà ìfẹ̀hónúhàn ìfòpın sí ṣíṣagbáralò ọlọ́pàá #EndSARS mọ́. Ó ti di: Kí ni àbálọbábọ̀ #EndSARS?
Àkokò tí ìran kan ní ìgboyà láti sọ̀rọ̀
Ṣáájú #EndSARS, àwọn ọ̀dọ́ ní Nàìjíríà kìí sábà kópa nínú ètò ìṣèlú. Wọ́n máa ń gba àwọn ọ̀dọ́ níyànjú láti dìbò, síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló takété bí àbàtà sí àwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú àti àwọn ilé-iṣẹ́ òṣèlú. Àwọn ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn àṣeèṣetúnṣe náà da ojú ìwòye yìí bolẹ̀.
Nípasẹ̀ ẹ̀rọ-alátagbà àti ìkónìyànjọ ní ojúkorojú, àwọn ọdọ́ Nàìjíríà fi agbára láti ṣètò lọ́nà tí kò ṣe pẹ̀lú ìlànà òṣèlú tí a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ hàn. Wọ́n kó owó jọ, ṣètò ìrànlọ́wọ́ ìlera níbi ìwọ́de, wọ́n pín ìwífún kiri, wọ́n sì ṣètò àjọṣepọ̀ tí ó kọjá ààlà orílé-èdè Nàìjíríà.
Bákan náà ni wọ́n tún fi agbára ajẹ́móṣèlú tí àwọn gbàgede orí ẹ̀rọ-ayélujára hàn. Ẹ̀rọ-alátagbà fi àyè gba àwọn ọ̀dọ́ láti ṣe àkọsílẹ̀ àwọn ìwà àṣìlò agbára àwọn ọlọ́pàá àti fún bí bá ara wọn sọ̀rọ̀ láì gbẹ́kẹ̀ lé àwọn ọ̀nà ìgbé ìròyìn jáde àtijọ́ tàbí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kankan.
Fún ọ̀pọ̀ àwọn akópa, ìrírí náà yí òye wọn padà nípa jíjẹ́ ọmọ-orílè-èdè. Wọn kúrò lẹ́gbẹ́ àwọn tí wọ́n kàn ń wo ètò òṣèlú Nàìjíríà láti ẹ̀gbẹ́, wọ́n di ẹni tí ó ń kópa tàràrà.
Nínú ìwádìí ẹlẹ́ni irínwó (400) kan ní ọdún 2025, onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú Solomon Ọmọtáyọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò ìbásepọ̀ tó wà láàárín ìfẹ̀hónúhàn EndSARS àti kíkópa àwọn ọ̀dọ́ nínú ètò òṣèlú. Ìwádìí rẹ̀ fihàn pé ìbásepọ̀ tí ó dara wà láàárín kíkópa nínú àwọn ìfẹ̀hónúhàn àti kíkópa nínú ètò ìṣèlú lẹ́yìn ìfẹ̀hónúhàn. Àwọn ènìyàn tí iye wọ́n ju ìdajì lọ ni wọ́n sọ wí pé ìkópa àwọn nínú ètò ìdìbò àti ìṣèjọba lékún sí i lẹ́yìn àwọn ìfẹ̀hónúhàn tí ó wáyé.
Àwọn àbájáde ìwádìí Omotayo fi yéni pé, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, #EndSARS di ohun tó ju ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn sí ìwà ipá àwọn ọlọ́pàá lọ. Ó di ohun ìtanijí sí ọ̀rọ̀ ìṣèlú.
Ìwádìí kan tí ó wáyé ní kò pẹ́ kò pẹ́ tí Tóyìn Ṣẹ́gun Ọnàyínká, Ọmọlọlá Olúwaṣọlá, and Ọbásanjọ́ Joseph Oyèédélé ṣe túbọ̀ tọ́ pinpin ọ̀rọ̀ yìí. Ìwádìí ọdún 2026 wọn ṣe àgbéyẹ̀wò EndSARS àti àwọn ẹgbẹ́ afẹ́nifẹ́re “Obidient” tí ó tẹ̀lé e gẹ́gẹ́ bí i àwọn àpẹẹrẹ ètò ìkónìyànjọ tí a ṣe nípasẹ̀ lílo ẹ̀rọ ayélujára.
Àwọn olùṣewádìí rí àwọn àjọṣepọ̀ tí ó ní láárí láàárín ìjìjà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lórí ẹ̀rọ alátagbà àti èròńgbà àwọn ọ̀dọ́ láti dìbò àti láti díje dupò òṣèlú.
Síbẹ̀ àwọn àbájáde ìwádìí wọn ní ìtakora tí ó ṣe kókó kan nínú: Ìkọ́pọ̀ ènìyàn jọ fún ètò ìṣèlú kò fi taratara túmò sí agbára ajẹ́mọ́ṣèlú.
Kíkọ́pọ̀ ènìyàn jọ fún ètò ìṣèlú kì í ṣe ìdánilójú pé àyípadà yóò dé bá ìṣèlú
Ìṣe ìjà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tí a ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ nínú ìwádìí yìí kò àyídà bá àbájáde ìdìbò ààrẹ ti ọdún 2023. Ìyàtọ̀ tí ó hàn gbagba yìí ṣe pàtàkì.
Ìkórajọ kan lè mú kí àyípadà dé bá bí ìran kan ṣe ní òye sí nípa ètò ìṣèlú, kódà bí kò bá mú àyípadà dé bá ẹni tó ń ṣe àkóso ètò ìjọba tàbí bí àwọn àjọ ìṣàkóso orílẹ̀-èdè ṣe ń ṣiṣẹ́ ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀.
Ṣíwájú sí i, ìkọlù tí ó tẹ̀lé àwọn ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn náà, pàápàá jùlọ ìṣẹ̀lẹ̀ Ìbọn Yínyìn Lekki ọdún 2020, di ohun mánigbàgbé láéláé fún ọ̀pọ̀ àwọn akópa. Ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ Nàìjíríà nígbàgbọ́ wí pé ṣíṣe ìfẹ̀hónúhàn jẹ́ ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ láti béèrè fún àyípadà nínú ìṣèjọba àwa-ara-wa. Ṣùgbọ́n ìrírí wọn nígbà ìfẹ̀hónúhàn #EndSARS àti lẹ́yìn rẹ̀ jẹ́ kí wọn ó mọ̀ wí pé lílo ẹ̀tọ́ ìṣèjọba àwa-ara-wa yẹn lè yọrí sí àbájáde tí kò sunwọ̀n fún wọn.
Ìwádìí tí Khadijah Sanusi Gumbi àti Yahaya T. Baba ṣe fihàn pé àì ní àfọkàntán òṣèlú kún ohun tó bí ìfẹ̀hónúhàn #EndSARS, pàápàá jùlọ lórí àìwẹ̀mọ́ yán kànrìnkàn, ṣíṣe ohun gbogbo ní àṣehànde, àti ìhùwàsí àwọn ọlọ́pàá. Ọlátúndé Ọláyínká Àyìndé, Olúwaṣemílóore Peace Atẹ́rẹ́, Ugonna Ibeawuchi, àti àti àwọn akẹgbẹ́ wọn tún ṣàwárí ìṣòro ńlá tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìpòruru ọkàn, ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn, àì ní ìfọkànbalẹ̀, àti ìpayà tó máa ń wáyé lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ abanilẹ́rù (PTSD) ní ara àwọn tí wọn kópa nínú ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn, ju ti àwọn tí wọn kò kópa lọ.
Ìrírí kan náà tí ó ri ẹsẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ afẹ̀hónúhàn kan sínú ọ̀rọ̀ ìṣèlú kan náà ni o tún mú kí àwọn mìíràn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè bóyá ètò ìṣèlú lè yí padà nítòótọ́.
Fún àwọn kan, ó mú kí wọ́n ó ní ìdí láti tẹ̀síwájú nínú ìlọ́wọ́sí yálà nípasẹ̀ ṣíṣe ètò, dídìbò, tàbí àgbéwò èrò dídíje du ipò.
Àwọn mìíràn sọ ìrètí nù. Ìjákulẹ̀, àìnídàánilójú, àti ìpinlẹ́mìí mú kí àwọn kan yẹra fún ọ̀rọ̀ ìṣèlú, nígbà tí àwọn mìíràn bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú nípa ọ̀nà mìíràn: ìyẹn ni kí wọ́n fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ pátápátá.
Àbájáde rẹ̀ jẹ́ ìran kan tí ó ń fèsì sí àkókò pàtàkì kan náà ní onírúurú ọ̀nà tí ó yàtọ̀ síra gedegbe.
Láti ìfẹ̀hónúhàn sí “Já pa”
Àwọn ọdún tí ó tẹ̀lé ìwọ́de #EndSARS náà tún ṣẹlẹ̀ ní àkókò kan náà tí “Já pa,” èyí tí ó jẹ́ gbólóhùn èdè Yorùbá tí ó túmọ̀ sí sísá lọ tàbí sísá àsálà fún ẹ̀mi ara ẹni bẹ̀rẹ̀ sí ní gbajúmọ̀ gan-an tí ọ̀pọ̀ ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí í lò ó fún fífi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀, pàápàá jùlọ láàárín àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń wá àǹfààní tó dára jù ní ibòmíràn.
Yóò jẹ́ ohun tó rọ̀rùn jù láti sọ pé #EndSARS ló fa kí àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà ó ṣí lọ.
Àwọn ohun tó pọ̀ ló máa ń ní ipa lórí ìpinnu láti ṣí lọ sí ibòmíràn: àìríṣẹ́, ìsárégòkè-owó-ọjà, àìsí ààbò, ètò ẹ̀kọ́, àìtó àwọn ohun amáyédẹrùn, àìní àǹfààní tó pọ̀, àti ìfẹ́ láti ní ìgbé ayé tó dára sí i.
Ṣùgbọ́n ìrírí ìṣẹ̀lẹ̀ #EndSARS lè tọ́ka sí ìhà kan lára ìṣòrò ńlá tí ó ṣí ojú àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí àfojúsùn ọjọ́ iwájú wọn.
Nínú ìwádìí rẹ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ‘Já pa’, onímọ̀ nípa ẹ̀dá ènìyàn, ìṣe àti àṣà wọn Jing Jing Liu ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípa ìrírí ìṣílọ sí ilẹ̀ òkèèrè. Ìwádìí rẹ̀ fihàn ṣíṣí kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò fi ìgbà gbogbo dá lórí ère ọrọ̀-ajé. Fún àwọn kan, ìṣílọ sí ilẹ̀ òkèèrè yìí jẹ́ ọ̀nà láti sá àsálà fún ẹ̀mí wọn àti wíwà-láàyè.
Nínú ìwádìí rẹ̀ ti ọdún 2024, àwọn ọ̀dọ́ tí wọn kò fi bẹ́ẹ̀ rí já jẹ́ púpọ̀ tí wọ́n ń fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀: àtúnrò ìṣílọ sí ilẹ̀ òkèèrè fún wíwà-láàyè àwọn ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà nípasẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ Já pa, Liu fi ọ̀rọ̀ wá ọ̀dọ́ Nàìjíríà mọ́kànlélógún (21) tí ọjọ́ orí wọ́n jẹ́ ogún ọdún (20) sí ọdún márùn-ún-dín-lógójì (35) lẹ́nu wò ó sì ṣe àgbéyẹ̀wò ohun tí ó ń ṣokùnfà àwọn ìpinnu wàràwàrà tí wọ́n ṣe láti fi ìlú sílẹ̀.
Ìwádìí rẹ̀ fihàn pé àjórẹ̀yìn ètò ọrọ̀-ajé, àì ní ìdánilójú ọlọ́jọ́ pípẹ́, ìbànújẹ́ ọkàn lórí bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń lọ lè mú kí ènìyàn ní ìmọ̀lára pé kíkúrò ní orílè-èdè Nàìjíríà di dandan bókànràn kí ènìyàn ó má ṣe é.
Nínú àpilẹ̀kọ mìíràn, “Já pa, tàbí sá kúrò tàbí sá lọ: Àwọn ọ̀dọ́ orílè-èdè Nàìjíríà àti kíkánjú láti kúrò ní orílẹ̀-èdè wọn,” Liu ṣe àgbéyẹ̀wò ìtumọ̀ ìpèdè náà fúnra rẹ̀. Lílo “Já pa” ṣàpèjúwe ohun tó ju ṣíṣí kúrò ní orílẹ̀-èdè kan sí òmíràn lọ. Ó lè jẹ́ nípa ìkánjú láti sá kúrò ní àwọn ipò ìgbésí ayé tí àwọn ọ̀dọ́ rò pé àwọn kò lè fara dà mọ́ hàn.
Àwọn aṣèwádìí mìíràn, Faith Adéyanjú, Bùkọ́lá Àlàó, Oyèdàmádé Ọpákúnbi, àti Tolúwalàṣẹ Ajíbádé, náà ṣe ìwádìí lórí “Já pa” gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n láti mórí bọ́. Iṣẹ́-ìwádìí wọn tọ́ka sí àwọn nǹkan bí àìríṣẹ́, àìsí ààbò, àwọn àfojúsùn tí kò ṣẹ, àti ètò ọrọ̀-ajé tí ó ṣe òjòjò gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tó ń mú kí àwọn ọ̀dọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pinnu láti fi orílé-èdè wọn sílẹ̀ lọ ilẹ̀ Òkèèrè.
Àwọn ìwádìí wọ̀nyí ṣe àfihàn ìdí tí àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi ń fi ìlú sílẹ̀. Wọ́n kò fi múlẹ̀ pàtó pé ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn #EndSARS ló fa ìṣílọ láti orílè-èdè Nàìjíríà sí ibòmíràn tí wọn ṣí.
Ó yẹ kí a ṣe ìwádìí sí i nípa ọ̀rọ̀ yìí, nípasẹ̀ gbígbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu àwọn ènìyàn tìkalára wọn.
Bóyá ohun tó mú ni lọ́kàn jùlọ nípa àbájáde #EndSARS ni pé bí àwọn ọ̀dọ́ orílè-èdè Nàìjíríà ṣe fèsì sí ìrírí náà yàtọ̀ síra.
Ó ṣe é ṣe kí ọ̀dọ́ kan tí ó kópa nínú ìwọ́de náà máa dà á rò pé: “Mo ní láti túbọ̀ lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú ju ti ìgbà kan lọ.”
Òmíràn sì lè ti pinnu pé: “Mi ò rí ọjọ́-ọ̀la mi níbí.”
Àwọn mìíràn sì ṣe méjèèjì: wọ́n kúrò ní Nàìjíríà, síbẹ̀ wọ́n ṣì ń kópa nínú òṣèlú orílẹ̀-èdè náà láti òkè-òkun. Èyí mú kí èrò pé kíkúrò ní orílè-èdè túmọ̀ sí fífi òṣèlú sílẹ̀ pátápátá di ohun tí ó díjú. Ọmọ Nàìjíríà lè kúrò ní orílẹ̀-èdè láì yọwọ́yọsẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìṣèlú rẹ̀.
Ọdún mẹ́fà ti rékọjá, #EndSARS ṣì jẹ́ ohun tí ó ju ìwọ́de lásán lọ tí a rántí nítorí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ọdún 2020. Ó yí òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà padà nípa ìjẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè, ìgbésẹ̀ àjùmọ̀ṣe, àti ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú agbára ìṣèlú. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò yanjú àwọn ìṣòro tí ó mú kí àwọn ènìyàn parojọ sí ojú pópó, ó fi ìran tí wọ́n ṣe tán láti máa béèrè ìbéèrè, láti ṣètò, àti láti béèrè fún ṣíṣiṣẹ́ ẹni pẹ̀lú òtítọ́ láì fi igbá kan bọ̀kan nínú.